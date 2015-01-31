Дипломный проект

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки194 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Дипломный проект

Тема: Особенности совершения таможенных операций и производства таможенного контроля легковых автомобилей, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза.

Сегодня нужно предоставить план работы и список литературы

Оформление по стандарту. (Университет РОСНОУ, факультет юридический, специализация-таможенное дело)

Используемая литература должна быть новейшей, один из источников -"Консультант+", обязательно включить в список лит-ры

Объем работы 55 - 60 стр.

Уникальность работы не ниже 80%

Готовность дипломной работы к 31.01.2015г.

9 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)