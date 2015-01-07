Теория Линейных Электрических Цепей. ШИФР — 0513 http://disk.tom.ru/lstjajt Срок до 15.01.
Сделать программу на Turbo Pascal7 для курсовой работы.
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Задание самой курсовой:
Разработать систему контроля регулярности движения автобусов. В системе должны храниться данные о:
- Номере рейса
- Табельном номере водителя
- Дате рейса
- Времени отправления по расписанию
- Времени отправления фактическому
- Времени прибытия по расписанию
- Времени прибытия фактическому
Программа должна содержать следующие элементы и функции:
- Меню пользователя для выбора функции.
- Иметь возможность ввода дополнительных данных.
- Иметь возможность удаления отдельных записей.
- Иметь возможность редактирования записей и отдельных полей
- Иметь возможность просмотра данных.
- Формировать и просматривать файл с информацией о маршрутах, на которых за заданный период времени отклонения длительности рейсов -от расписания превышали 5%. Информация должна быть упорядоченна в хронологическом порядке по датам, в пределах одной даты - по номерам маршрутов.
- Формировать и просматривать файл с информацией о водителях, на которые за заданный период времени допустили отклонения длительности рейсов от расписания более чем на 5%. Информация должна быть упорядоченная в хронологическом порядке по датам, в пределах одной даты - по табельным номерам.
- Формировать и просматривать файл с информацией о суммарном времени работы водителей на маршрутах за заданный интервал времени. Информация в файле должна быть упорядочена по табельным номерам.
Кроме выполненных задания проект должен иметь средства введения и редактирования необходимых баз данных, а так же меню и диалоги с оператором.
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