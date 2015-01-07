Сделать программу на Turbo Pascal7 для курсовой работы.

Задание самой курсовой:

Разработать систему контроля регулярности движения автобусов. В системе должны храниться данные о:

- Номере рейса

- Табельном номере водителя

- Дате рейса

- Времени отправления по расписанию

- Времени отправления фактическому

- Времени прибытия по расписанию

- Времени прибытия фактическому

Программа должна содержать следующие элементы и функции:

- Меню пользователя для выбора функции.

- Иметь возможность ввода дополнительных данных.

- Иметь возможность удаления отдельных записей.

- Иметь возможность редактирования записей и отдельных полей

- Иметь возможность просмотра данных.

- Формировать и просматривать файл с информацией о маршрутах, на которых за заданный период времени отклонения длительности рейсов -от расписания превышали 5%. Информация должна быть упорядоченна в хронологическом порядке по датам, в пределах одной даты - по номерам маршрутов.

- Формировать и просматривать файл с информацией о водителях, на которые за заданный период времени допустили отклонения длительности рейсов от расписания более чем на 5%. Информация должна быть упорядоченная в хронологическом порядке по датам, в пределах одной даты - по табельным номерам.

- Формировать и просматривать файл с информацией о суммарном времени работы водителей на маршрутах за заданный интервал времени. Информация в файле должна быть упорядочена по табельным номерам.

Кроме выполненных задания проект должен иметь средства введения и редактирования необходимых баз данных, а так же меню и диалоги с оператором.