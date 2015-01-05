Написать курсовую работу по макроэкономике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт11 заявок155 просмотров
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написать курсовую работу по макроэкономике,антиплагиат не ниже 70%.,работу сделать по методичке..тему можно выбрать любую из указанного списка

9 лет назад
superVic1990
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад