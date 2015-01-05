Курсовая с практической частью по проектированию.

курсовой проект на тему: Решение задачи кластерного анализа с помощью пакета (какого-либо) если приводится пример, то камчатский край или петропавловк-камчатский к работе необходимы материалы выполнения задачи и презентация прилагаю правила оформления срок 10.01.2015