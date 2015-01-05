Курсовая с практической частью по проектированию.

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Тема: модуль-фильтр нижних частот

Объем: 25-30 стр

Примерный срок выполнения: 12.01

9 лет назад
KseniyaSokolova
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад