KseniyaSokolova

Предмет знаний: Информационные системы и технологии Требуемый объем: 15 Необходимо реализовать программу по распознаванию ручных жестов глухонемых (русская азбука). Разрешено использование библиотеки OpenCV. Программа должна различать жесты каждой буквы и в качестве результата выводить распознаваемую ...
Меня зовут Ксения, я менеджер Компании Просвещение( у нас филиалы в 32 городах России и более 10 лет работы). Из-за большой загрузки наших постоянных авторов, бывает, что нам становятся необходимы исполнители для выполнение новых заказов.
Важное для нас это качество выполненных работ и сроки сдачи работ.
Мы даем гарантию на каждую работу до ее защиты, и соответственно автор, выполнявший работу доводит ее до конца. (если же конечно не изменились тема, и существенные требования к работе)
- Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
Тема: основам аэродинамики последние цифры зачетки 70 Задание скину автору который будет готов выполнить заказ __ 125228Закрыт9 лет назад
тема: судовое главное энергетическое оборудование -судовое главное энергетическое оборудование -тип двигателя ЧН -мощность 600 кВт -частота вращения 1500 мин-1 тип наддува ГТН -прототип 6 ЧН 1820 -масса поршня 8,7 кг, шатуна 11 кг колена вала 15 кг 2,расчет рабочего цикла двигателя Выбор и ...Закрыт9 лет назад
тема: Электрогидравлический вибрационный привод Срок 19,03 Объем: 40 стр ___ 124890Закрыт9 лет назад
Тема: Учебно-методическое обеспечение занятий по разделу "экспресс-диагностика тормозных систем автомобилей " дисциплины "надежность и техническая диагностика " Срок примерный: 10 мая Объем : 70-75 стр. методичка позднее _____________ 124659Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Тема: Ведение заказов. Задание: Описание предметной области Срок: 13 .04 ___ https://yadi.sk/i/oLoKjKp3f2fEH - учебное пособие для представления того что хочет увидеть научный руководитель Курсовая работа по дисциплине "Проектирование информационных систем" тема работы "Ведение заказов. Задание: Описание предметной области Вы ...Закрыт9 лет назад
тема: Диагностика высоковольтных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена примерный срок выполнения 7 апреля (сроки подвинем) - - - - - - - - - злектроэнергетический факультет, кафедра высоковольтные электроэнергетика,электротехника и электрофизика. Специальность: Высоковольтная электроэнергетика и электротехника. Структура: ...Закрыт9 лет назад
Тема: Математическое моделирование отказа критического двигателя на характеристики захода на посадку самолета Ту 334-100 в ожидаемых условиях эксплуатации. Примерный срок выполнения работы 1 мая (срок сдвинется) Все материалы что есть по диплому будут предоставлены автору, ...Закрыт9 лет назад
тема: "Организация кадастровой деятельности при выполнении кадастровых работ в г. Калуга." Объем: 60-70 стр поэтапное выполнение. Методички нет, требования к оформлению есть. Работа без предоплаты, (НО если у вас хороший рейтинг рассмотрим возможность ее сделать). ...Закрыт9 лет назад
возможно выбрать другую тему работы!!! Тема: Модернизация схем управления папильонажных лебедок земснаряда "Камский-601" Объем: 80-100 стр. Срок: примерный!!! 02.03.15 К объему еще 6 чертежей Материалы по диплому отправлю тому, кто будет заинтересован в выполнении заказа. ...Закрыт9 лет назад
Тема: Производство битумной мастики Ориентировочный срок: 26.01 Предмет: "Технология высокомолекулярных соединений". нужно рассчитать производительность , что бы потом рассчитать материальный баланс и тепловой . Преподаватель сказал , что в регламенте дано и по методике можно насчитать , если ...Закрыт9 лет назад
Тема: Проектирование вибробункера для подачи кристаллов на позицию разбраковки. Ориентировочный срок: 23.01 1 сборочный чертеж на А1 и деталировка пяти деталей все на одном листе А1. Объем: 20 страниц Методичку скину лично исполнителю ________ 116282Закрыт9 лет назад
Тема: Каркас одноэтажного промышленного здания Срок ориентировочный: 19.01 Дисциплина "Металлические конструкции" Программа любая, 2 чертежа в формате А3. Методички нет. Кол-во страниц на усмотрение автора. ___ 116288Закрыт9 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры, прошу Вас рассмотреть заказ и написать стоимость за свою работу (в рублях) Тема: модуль-фильтр нижних частот Объем: 25-30 стр Примерный срок выполнения: 12.01Закрыт9 лет назад
Реализовать приложение в среде Visual Studio на языке C# для работы с объектом: «Заработная плата сотрудников предприятия» Объем:30-35стр 114343Завершен9 лет назад
Проектирование информационной системы детского сада. Курсовая работа с практической частью 50-60% Объем по методичке 112609Завершен9 лет назад
Тема:Разработка ИС для сервисного центра. Разработка ИС для сервисного центра. 112429 - курсовой проектЗавершен9 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры предлагаю Вам к выполнению диплом. Тема: Построение цифровой модели рельефа местности на квадратной сетке Оригинальность: 70-80% (проверка антиплагиат) Срок(примерный): 30.01 Объем: 70-80 страниц. Работа без предоплаты тем кто заинтересован ...Закрыт9 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры предлагаю Вам к выполнению диплом. Тема: Реконструкция электроснабжения " Сварочного цеха " с разработкой системы вентиляции. Оригинальность: 50-60% (проверка антиплагиат) записка не более 80, листов от 5-8 чертеж А1, в ...Закрыт9 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры предлагаю Вам к выполнению диплом. Тема: Организация и планирование кадастровых работ на землях сельскохозяйственного назначения в Гаврилов-Ямском районе Оригинальность 50-60% (проверка антиплагиат) Пишите сроки, сумму(желательно добавить в комментарии сумму в рублях) ___________ ...Закрыт9 лет назад