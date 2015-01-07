KseniyaSokolova

Ксения Соколова KseniyaSokolova

 
34 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Информация

Меня зовут Ксения, я менеджер Компании Просвещение( у нас филиалы в 32 городах России и более 10 лет работы). Из-за большой загрузки наших постоянных авторов, бывает, что нам  становятся необходимы исполнители для выполнение новых заказов.

Важное для нас это качество выполненных работ и сроки сдачи работ. 

Мы даем гарантию на каждую работу до ее защиты, и соответственно автор, выполнявший работу доводит ее до конца. (если же конечно не изменились тема, и существенные требования к работе)

  • Распознавание ручных жестов инвалидов

    Предмет знаний: Информационные системы и технологии Требуемый объем: 15 Необходимо реализовать программу по распознаванию ручных жестов глухонемых (русская азбука). Разрешено использование библиотеки OpenCV. Программа должна различать жесты каждой буквы и в качестве результата выводить распознаваемую ...

    OpenCV
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Курсовая судовые энергетические установки

    тема: судовое главное энергетическое оборудование -судовое главное энергетическое оборудование -тип двигателя ЧН -мощность 600 кВт -частота вращения 1500 мин-1 тип наддува ГТН -прототип 6 ЧН 1820 -масса поршня 8,7 кг, шатуна 11 кг колена вала 15 кг 2,расчет рабочего цикла двигателя Выбор и ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Диплом по Автомобилям

    Тема: Учебно-методическое обеспечение занятий по разделу "экспресс-диагностика тормозных систем автомобилей " дисциплины "надежность и техническая диагностика " Срок примерный: 10 мая Объем : 70-75 стр. методичка позднее _____________ 124659

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Курсовая по Проектирование информационных систем

    Тема: Ведение заказов. Задание: Описание предметной области Срок: 13 .04 ___ https://yadi.sk/i/oLoKjKp3f2fEH - учебное пособие для представления того что хочет увидеть научный руководитель Курсовая работа по дисциплине "Проектирование информационных систем" тема работы "Ведение заказов. Задание: Описание предметной области Вы ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Диплом по электротехнике

    тема: Диагностика высоковольтных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена примерный срок выполнения 7 апреля (сроки подвинем) - - - - - - - - - злектроэнергетический факультет, кафедра высоковольтные электроэнергетика,электротехника и электрофизика. Специальность: Высоковольтная электроэнергетика и электротехника. Структура: ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Диплом по Летательным Аппаратам

    Тема: Математическое моделирование отказа критического двигателя на характеристики захода на посадку самолета Ту 334-100 в ожидаемых условиях эксплуатации. Примерный срок выполнения работы 1 мая (срок сдвинется) Все материалы что есть по диплому будут предоставлены автору, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Диплом по Геодезии

    тема: "Организация кадастровой деятельности при выполнении кадастровых работ в г. Калуга." Объем: 60-70 стр поэтапное выполнение. Методички нет, требования к оформлению есть. Работа без предоплаты, (НО если у вас хороший рейтинг рассмотрим возможность ее сделать). ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Диплом по Судовые электро-энергетические системы

    возможно выбрать другую тему работы!!! Тема: Модернизация схем управления папильонажных лебедок земснаряда "Камский-601" Объем: 80-100 стр. Срок: примерный!!! 02.03.15 К объему еще 6 чертежей Материалы по диплому отправлю тому, кто будет заинтересован в выполнении заказа. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Курсовая по проектированию

    Тема: Производство битумной мастики Ориентировочный срок: 26.01 Предмет: "Технология высокомолекулярных соединений". нужно рассчитать производительность , что бы потом рассчитать материальный баланс и тепловой . Преподаватель сказал , что в регламенте дано и по методике можно насчитать , если ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Курсовой проект Расчет и Проектирование

    Тема: Проектирование вибробункера для подачи кристаллов на позицию разбраковки. Ориентировочный срок: 23.01 1 сборочный чертеж на А1 и деталировка пяти деталей все на одном листе А1. Объем: 20 страниц Методичку скину лично исполнителю ________ 116282

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Курсовая работа по строительству

    Тема: Каркас одноэтажного промышленного здания Срок ориентировочный: 19.01 Дисциплина "Металлические конструкции" Программа любая, 2 чертежа в формате А3. Методички нет. Кол-во страниц на усмотрение автора. ___ 116288

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Курсовая с практической частью по проектированию.

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры, прошу Вас рассмотреть заказ и написать стоимость за свою работу (в рублях) Тема: модуль-фильтр нижних частот Объем: 25-30 стр Примерный срок выполнения: 12.01

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Диплом по проектированию

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры предлагаю Вам к выполнению диплом. Тема: Построение цифровой модели рельефа местности на квадратной сетке Оригинальность: 70-80% (проверка антиплагиат) Срок(примерный): 30.01 Объем: 70-80 страниц. Работа без предоплаты тем кто заинтересован ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Диплом по электроснабжению

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры предлагаю Вам к выполнению диплом. Тема: Реконструкция электроснабжения " Сварочного цеха " с разработкой системы вентиляции. Оригинальность: 50-60% (проверка антиплагиат) записка не более 80, листов от 5-8 чертеж А1, в ...

    AutoCAD
    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Диплом строительство

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры предлагаю Вам к выполнению диплом. Тема: Организация и планирование кадастровых работ на землях сельскохозяйственного назначения в Гаврилов-Ямском районе Оригинальность 50-60% (проверка антиплагиат) Пишите сроки, сумму(желательно добавить в комментарии сумму в рублях) ___________ ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Kleopatra_M-H
Юлия 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$32
10 баллов
9 лет назад
Информационные системы и технологии
Отличный заказчик, всегда на связи, четкое ТЗ, своевременная оплата. Сотрудничеством очень довольна, работаем на постоянной основе. Мои лучшие рекомендации!!!
Настоящий профессионал своего дела. Будем сотрудничать и далее.
Ответный отзыв
Kleopatra_M-H
Юлия 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$32
10 баллов
9 лет назад
Системное программирование
Отличный заказчик, всегда на связи, четкое ТЗ, своевременная оплата. Сотрудничеством очень довольна, работаем на постоянной основе. Мои лучшие рекомендации!!!
Очень довольна проделанной работой и достойным отношением к взятым на себя обязательствам. Работа сделана в срок и на "отлично".
Ответный отзыв
Kleopatra_M-H
Юлия 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$32
10 баллов
9 лет назад
Информационные системы и технологии
Отличный заказчик, всегда на связи, четкое ТЗ, своевременная оплата. Сотрудничеством очень довольна, работаем на постоянной основе. Мои лучшие рекомендации!!!
Хотелось бы поблагодарить Юлию за прекрасно проделанную работу, четкое соблюдение сроков и лояльность к моим замечаниям и корректировкам.
Ответный отзыв