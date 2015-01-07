KseniyaSokolova

Информация

Меня зовут Ксения, я менеджер Компании Просвещение( у нас филиалы в 32 городах России и более 10 лет работы). Из-за большой загрузки наших постоянных авторов, бывает, что нам становятся необходимы исполнители для выполнение новых заказов.

Важное для нас это качество выполненных работ и сроки сдачи работ.

Мы даем гарантию на каждую работу до ее защиты, и соответственно автор, выполнявший работу доводит ее до конца. (если же конечно не изменились тема, и существенные требования к работе)