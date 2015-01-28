Диплом по проектированию

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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры предлагаю Вам к выполнению диплом.

Тема: Построение цифровой модели рельефа местности на квадратной сетке

Оригинальность: 70-80% (проверка антиплагиат)

Срок(примерный): 30.01

Объем: 70-80 страниц.

Работа без предоплаты

тем кто заинтересован в выполнении вышлю на почту или в скайп все документы по заказу

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115533

9 лет назад
KseniyaSokolova
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад