Курсовая работа (Моделирование систем и процессов)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка108 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задание прикреплено к проекту.

Данные для определения варианта: последние цифры шифров 16, 99, 25, 17

или по фамилии:

Нафикова шифр 16,

Ганеева 99,

Старов 25,

Гельдыев 17.

Жду предложений по цене и сроку..

9 лет назад
dip1
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад