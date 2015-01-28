Электрорадиоизмерения задание прикреплено к проекту. 1 задача вариант 7, 2ая 1 вариант,3ая 9 вариант, 4ая 3 вариант. Данные для определения варианта: последние цифры шифров 16, 99, 25, 17 или по фамилии: Нафикова шифр 16, ...
Курсовая работа (Моделирование систем и процессов)
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Задание прикреплено к проекту.
Данные для определения варианта: последние цифры шифров 16, 99, 25, 17
или по фамилии:
Нафикова шифр 16,
Ганеева 99,
Старов 25,
Гельдыев 17.
Жду предложений по цене и сроку..
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