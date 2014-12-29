Дипломная работа

Дипломная по медицине для мед.училища План диплома составить для согласования Дополнительно будет методичка по содержанию и методичка по оформлению Есть сданная курсовая работа по теме диплома, объем курсовой 39 страниц,необходимо на основе курсовой сделать диплом также нужна презентация ...