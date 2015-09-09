Курсовая управление персоналом

Дипломная по медицине для мед.училища План диплома составить для согласования Дополнительно будет методичка по содержанию и методичка по оформлению Есть сданная курсовая работа по теме диплома, объем курсовой 39 страниц,необходимо на основе курсовой сделать диплом также нужна презентация ...
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Требуется качественное выполнение курсовой по управлению персоналом
срок до 21.03.2015
Точная тема и вся информация по содержанию и оформлению в приложении
объем работы 30–35 страниц
тему рассмотреть на примере конкретного предприятия Приморского края -все данные в приложении
Список литературы не менее 20 источников --именно по данной части
не ранее 2010 года издания
Оригинальность не менее 75% по антиплагиату
Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.
Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.
Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.
планируемый бюджет 1200 руб.
В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.
Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.
Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.
Требуется качественная работа в соответствии с рекомендациями по оформлению.
Срок сдачи всей работы до 21.03.2015 г. до 02 часов ночи МСК
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