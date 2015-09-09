Курсовая управление персоналом

Требуется качественное выполнение курсовой по управлению персоналом

срок до 21.03.2015

Точная тема и вся информация по содержанию и оформлению в приложении

объем работы 30–35 страниц

тему рассмотреть на примере конкретного предприятия Приморского края -все данные в приложении

Список литературы не менее 20 источников --именно по данной части

не ранее 2010 года издания

Оригинальность не менее 75% по антиплагиату

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

планируемый бюджет 1200 руб.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с рекомендациями по оформлению.

Срок сдачи всей работы до 21.03.2015 г. до 02 часов ночи МСК