Реферат

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Предмет:философия

Тема:1 Взгляды представителей немецкой классической философии 2 Объективный мир и его картина 3 Противоречие между религиями и экуменическое движение

обьем 15 стр

9 лет назад
katya-iqc
Катя 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад