Предмет: Математический анализ Тема: Функции с ограниченным изменением Объем: 30 листов Срок: 26.12.2014 желательно или напишите свой Пожелания: Работа включает в себя определение, свойства , виды. При выполнении работы можно использовать трехтомник Фихтенгольца "Курс дифференциального и интегрального исчисления."
Курсовая по Теория и методика физического воспитания
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Предмет Теория и методика физического воспитания .
курсовая на тему " круговой метод в развитии физических способностей
школьников"
по пунктам 1)метод круговой тренировки как организационно методическая форма
занятий (по методичке Шулиха)
2)развитие физических способностей школьников,как педагогический
процесс.(Роль физ.способностей,какие выделяются,обосновать необходимость их
развития у школьников)
3)комплекс круговой тренировки для развития физ.способностей школьников
всё это надо под вид спорта волейбол.до воскресения.50 стр.методичек нет.только теория.антиплагиат 75.срок 2-3 дня
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