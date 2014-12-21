Курсовые по инновационному менеджменту

Если сможете взяться только за одну из них, уточняйте при подаче заявки. Срок - вечер воскресенья. Так же пишите стоимость в рублях.

№1

курсовая состоит из 2-х частей (теория и практика)

Теорию надо написать на тему : Инновационный человеческий капитал

21.12.14

а практику,надо взять любую компанию и сделать все по методичке

https://vk.com/doc3282683_352257503?hash=f74365ac85c064a28e&dl=4b54909225230ac473

№2

тема работы сравнительная характеристика развития технопарковых структур в России и за рубежом

14 здесь https://vk.com/doc8956910_352345319?hash=eb58be55c2e22b0233&dl=8a2f05fcc286207dc6

По той же методичке

Нужно взять любую фирму и внедрить Тула три инновации

И там дальше уже считать