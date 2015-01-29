Реферат по химии (6592)

Электрическая часть подстанций. Курсовой 14205
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Тема: Пироколлодийный порох Д.И. Менделеева
Объем - 15 стр.
Срок - 27.12.14
Шрифт - 12
Просьба сделать уклон не в химическую тему, а немного в историю создания этого пороха.
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