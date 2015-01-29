Реферат по химии (6592)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки145 просмотров
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Тема: Пироколлодийный порох Д.И. Менделеева

Объем - 15 стр.

Срок - 27.12.14

Шрифт - 12

Просьба сделать уклон не в химическую тему, а немного в историю создания этого пороха.

9 лет назад
redkaja
37 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$11
2 дня
Работа выполнена в срок и хорошего качества. Рекомендую!
Сотрудничество прошло хорошо, рекомендую.