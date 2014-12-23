Курсовая по методике русского языка

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка87 просмотров
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методика русского языка.тема курсовой: формирование исследовательских умений у младших школьников на уроках русского языка при изучении темы имена собственные .срок 26 декабря вечер .материал , который был одобрен преподавателем всылаю . Еще нужен анализ учебников всех классов и всех умк

9 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)