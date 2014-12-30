Реферат по основе права (6590)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен8 заявок175 просмотров
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Тема: Правовые основы защиты информации

Объем - 16 стр.

Срок - 27.12.14

http://www.etxt.ru/antiplagiat/ - антиплагиат.

Желательная уникальность текста 75-80%

9 лет назад
redkaja
37 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Illirika
Марина 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$16
3 дня
Работа сдана в сроки. Соответствует необходимым требованиям. Довольна и рекомендую!
Всё быстро, чётко и по существу, в общем одни плюсы))