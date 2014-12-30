Реферат по культурологии (6586)

Тема: Динамика системы формирования риторической компетентности Объем: 18-19 стр. Срок - 23.12.14 Специально-культурная деятельность Предмет:Основы профессионально-педагогической компетентности
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Тема: Интеграция художественного и эстетического в едином образовательном процессе
Объем - 20 стр.
Срок - 24.12.14
Специальность :социально-культурная деятельность.
Методичка имеется.
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