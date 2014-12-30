Реферат по культурологии (6586)

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Тема: Интеграция художественного и эстетического в едином образовательном процессе

Объем - 20 стр.

Срок - 24.12.14

Специальность :социально-культурная деятельность.

Методичка имеется.

9 лет назад
redkaja
37 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Kleopatra_M-H
Юлия 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
$11
2 дня
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