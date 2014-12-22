Написание книги на заказ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт17 заявок408 просмотров
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Ищу человека для написания книги на заказ. Возможны готовые. Возможно со-авторство или партнерство. Тема: бизнес, сексуальные отношения, боди - билдинг, похудение пошаговый инструментарий. Проект коммерческий. Все предложения писать на почту.

9 лет назад
book_idea
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад