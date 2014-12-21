Курсовая работа Методические указания

Диплом Международные отношения между РФ и Италией, 65 листов, оригинальность 75%, оформление стандартное, свежая литература, ссылки.
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Необходимо выполнить все задания, по разделам, каждой таблицы, пункт №20.
- Таблица 2. Предметные области - 17 - 20:
Поставки (Дата поставки, Поставщик, Количество поставленной продукции, Способ перевозки, Транспортные издержки на единицу товара, Цена единицы продукции без транспортных издержек, Стоимость перевозимого товара, Общие транспортные расходы)
- Таблица 3. Сортировка - 20:
Дата поставки, Способ перевозки, Поставщик, Общие транспортные расходы, Количество поставленной продукции
- Таблица 4. Автофильтр - 20:
Определить, какие поставщики использовали способы перевозки Способ_перевозки1 и Способ_перевозки2 с общими транспортными расходами меньше Сумма
- Таблица 5. Расширенный фильтр - 20:
Для каждого способа перевозки в период с Дата1 по Дата2 найти поставки для соответствующего способа перевозки
- Таблица 6. Подведение промежуточных итогов - 20:
Определить общую стоимость перевозимого товара от каждого поставщика и стоимость перевозимого товара каждым способом перевозки
- Таблица 7. Функции для анализа списка - 20:
Определить максимальную стоимость товара, перевозимого от поставщика Поставщик
- Таблица 8. Проверка вводимых значений - 20:
Общие транспортные расходы.
Указания по порядку выполнения каждого задания приведены в файле doc.
Оплата по договоренности.
Желательно сделать работу до 17 часов. Успеете, отблагодарю печенюшкой.
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