Курсовая работа Методические указания

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Необходимо выполнить все задания, по разделам, каждой таблицы, пункт №20.

- Таблица 2. Предметные области - 17 - 20:

Поставки (Дата поставки, Поставщик, Количество поставленной продукции, Способ перевозки, Транспортные издержки на единицу товара, Цена единицы продукции без транспортных издержек, Стоимость перевозимого товара, Общие транспортные расходы)

- Таблица 3. Сортировка - 20:

Дата поставки, Способ перевозки, Поставщик, Общие транспортные расходы, Количество поставленной продукции

- Таблица 4. Автофильтр - 20:

Определить, какие поставщики использовали способы перевозки Способ_перевозки1 и Способ_перевозки2 с общими транспортными расходами меньше Сумма

- Таблица 5. Расширенный фильтр - 20:

Для каждого способа перевозки в период с Дата1 по Дата2 найти поставки для соответствующего способа перевозки

- Таблица 6. Подведение промежуточных итогов - 20:

Определить общую стоимость перевозимого товара от каждого поставщика и стоимость перевозимого товара каждым способом перевозки

- Таблица 7. Функции для анализа списка - 20:

Определить максимальную стоимость товара, перевозимого от поставщика Поставщик

- Таблица 8. Проверка вводимых значений - 20:

Общие транспортные расходы.

Указания по порядку выполнения каждого задания приведены в файле doc.

Оплата по договоренности.

Желательно сделать работу до 17 часов. Успеете, отблагодарю печенюшкой.

9 лет назад
namelogist
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад