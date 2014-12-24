Маткад 14 версии(141010)-доработка(141221)

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Доработать курсовую по замечаниям преподавателя

Срок: 24.12.2014

MathCade 14 версии

Изначальное задание было:

Одномерные методы многоэкстримальной оптимизации.

Сравнение метода Пиявского и метода деления на 3.

это курсовая

теория простая по объёму теории не больше 15

Замечание препода:

Провести численные эксперементы этих методов.

Сравнить время. И вывод из этого

9 лет назад
samuray-piligrim
Михаил 
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад