Маткад 14 версии(141010)-доработка(141221)

Нужно написать три лабораторных работы и курсовую работу на языке С++. Одну из лабораторных до 24 декабря(включительно).Лабораторные подразумевают умение работать с графами,продемонстрировать понимание принципов программирования рекурсивных алгоритмов, умение работать с динамически выделяемой памятью, реализацию чтения ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработать курсовую по замечаниям преподавателя
Срок: 24.12.2014
MathCade 14 версии
Изначальное задание было:
Одномерные методы многоэкстримальной оптимизации.
Сравнение метода Пиявского и метода деления на 3.
это курсовая
теория простая по объёму теории не больше 15
Замечание препода:
Провести численные эксперементы этих методов.
Сравнить время. И вывод из этого
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
По заданию написать психологический анамнез в свободной форме. Вся работа будет листов 7–8. Сделать срочно в течении 5 часов.Завершен9 лет назад
Вкладываю методические указания и задание,срок и цена?Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Подробное задание с методичкой приложилРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Подборка данных по импортозамещению российских товаров в EС по индустриям, отдельным товарам и производителям на основании данных, публикуемых в открытых источниках (Росстат, статистика Еврокомиссии http://madb.europa.eu/madb/indexpubli.htm итд.)Закрыт9 лет назад
курсовая. Антиплагиат не важен.Статистика, Статистический анализ изменения экономических показателей: численность человек, производство стали и готового проката на Ижорском заводе. 25 декабря .не более 50стр. и теория и практика но там в основном одни расчеты ...Завершен9 лет назад
Сказкотерапия как фактор развития эмоциональной сферы у детей с нарушениями в развитии методички нет.теория+теория.70 антиплагиат.30 стрЗавершен9 лет назад
курсовой проект по электрич. машинам, во вложении информация о работе, методичка, образец выполнения!Закрыт9 лет назад
Нужно выполнить реферат по химии. Состоит из решения задач, 14 штук, не сложные. Решение в ворде подробное.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Организационное проектирование. Кто может помочь с курсовой. Сделать все по требованиям методички. В самом низу варианты, клетки заштрихованные серым то,что и нужно сделатьЗакрыт9 лет назад