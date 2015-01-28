Курсовая по статистике

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курсовая. Антиплагиат не важен.Статистика, Статистический анализ изменения экономических показателей: численность человек, производство стали и готового проката на Ижорском заводе. 25 декабря .не более 50стр. и теория и практика но там в основном одни расчеты .показатели за 2011-2013 года

9 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
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Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)
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Mama_Jein
Евгения 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
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