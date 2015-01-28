Курсовая по статистике

курсовая. Антиплагиат не важен.Статистика, Статистический анализ изменения экономических показателей: численность человек, производство стали и готового проката на Ижорском заводе. 25 декабря .не более 50стр. и теория и практика но там в основном одни расчеты .показатели за 2011-2013 года