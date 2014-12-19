Курсовая проектирование

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Тема: Реконструкция системы очистки сточных вод на предприятии ОАО "ИВХИМПРОМ", г.Иваново

объем 25-30 страниц

Предмет: экология

Кафедра промышленной экологии

Методичка есть

9 лет назад
KseniyaSokolova
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад