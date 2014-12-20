Реферат по социологии

Вынуждена оставить отзыв, т.к. ситуация повторяется. В первый раз заказ был не столь срочный, исполнитель просрочил его на 2 дня, причем когда я спрашивала что с работой - ответа не было. Надо сказать, что работа в первый раз была сдана несмотря на то, что я написала, что уже не надо, но вроде как были на то основания - отключение света на Украине, и я поставила +, пожалев. По этой срочной работе заказ должен был быть сдан 20-го вечером. 22 число - ни ответа ни привета. Я во второй раз потеряла деньги, т.к. пришлось перезаказывать работы у других исполнителей по более высокой цене за супер-срочность. Это непрофессионально. Всегда можно выйти в сеть хотя бы с мобильного и написать, чтобы на Вас не рассчитывали в конце-концов.