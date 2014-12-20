Реферат по социологии

$15
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка108 просмотров
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Тема: Объект и предмет социологии

Срок сдачи 20 дек до 21.00 мск

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Цена 600р., оплата по факту

9 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Kleopatra_M-H
Юлия 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
$16
1 день
Вынуждена оставить отзыв, т.к. ситуация повторяется. В первый раз заказ был не столь срочный, исполнитель просрочил его на 2 дня, причем когда я спрашивала что с работой - ответа не было. Надо сказать, что работа в первый раз была сдана несмотря на то, что я написала, что уже не надо, но вроде как были на то основания - отключение света на Украине, и я поставила +, пожалев. По этой срочной работе заказ должен был быть сдан 20-го вечером. 22 число - ни ответа ни привета. Я во второй раз потеряла деньги, т.к. пришлось перезаказывать работы у других исполнителей по более высокой цене за супер-срочность. Это непрофессионально. Всегда можно выйти в сеть хотя бы с мобильного и написать, чтобы на Вас не рассчитывали в конце-концов.
Да полностью моя вина. Возникли форс мажерные обстоятельства которые были сильнее нас. Оставлять ответный могу только положительный, т.к. вина за сорваный срок исключительно на мне, но когда болеют очень близкие люди, ставишь их выше проекта, т.к. они не вечны. Спасибо. Рекомендую как порядочного заказчика.