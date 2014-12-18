Привод цепного конвейра

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Спроектировать привод к цепному конвейру по схеме( рис 19.6)с графиком нагрузки, показанным на рисунке. Окружное усилие на тяговой звёздочке F1 , окружная скорость этой звёздочки V , ШАГ ТЯГОВОЙ ЦЕПИ t и число зубьев звёздочки z приведены в таблице 19.6. Ременную передачу выполнить на клиновых ремнях.( чертеж выполнить в программе КОМПАС-3D V12) !!! НЕ УЧИТЫВАТЬ ГРАФИК НАГРУЗКИ!

Объем работы 15-20 страниц(отчет, расчеты) При подаче заявки, оставляйте свою цену в рублях! И пишите срок сдачи

9 лет назад
Diplomki
Артём 
31 годКазахстан
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад