Реферат на русском языке

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Предмет: Методология програмно-целевого планирования

Тема: Future years defense program

Тип: referat

Объем: 10 листов

Срок: 19.12.14

Пожелания:

Прилагаю материал по которому стоит выполнить работу http://www.gao.gov/assets/250/242243.pdf

преподаватель сказал , что инфы мало на тему, и дал этот источник. Но если найдете другую информацию, можно ее дать

9 лет назад
berqt
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад