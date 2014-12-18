Диплом по автоматизации влажности воздуха в типографии

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автоматизированная система измерения, контроля и управления влажностью воздуха в печатном цехе

тема примерная

пояснительная записка 60-80 страниц, из них 60% - рассчеты и проектные решения.

графическая часть - минимум 4 листа А1 (допускается один конструкторский и один плакат)

срок до 11 января 2015

9 лет назад
ileh
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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