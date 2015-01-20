курсовая по русскому, на 25 стр, как преддипломная работа. Тема: Дидактический материал как средство развития творческих способностей у детей младшего школьного возраста на уроках русского языка. актуальность не менее 80%.
Переписать курсовую по типологии государства
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Имеется курсовая работа на тему: "цивилизационный подход к типологии государства " , уникальная. Отправлю на рассмотрение тем, кто оставит заявки.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТИПОЛОГИЯ ГОУДАРСТВА 5
2. ИСТОРИЧЕСКИЕ, ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТИПОЛОГИИ ГОСУДАРСТВ 8
3. ПРОБЛЕМЫ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ПОДХОДА К ТИПОЛОГИИ ГОСУДАРСТВ 15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 21
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 23
Нужно ее переработать по такому плану, это 60% работы поменять
1.глава. Общая характеристика типологии государства(Я так понимаю, только поменять название.)
1.1 Понятие типологий и соотношение типологий и классификации.
1.2.Исторические типы государств.
2.глава Цивилизационный подход как разновидность типологии.
2.1. Критерии основных положений цивилизационного подхода.
2.2. Типы государств ...(не поняла) цивилизационному подходу(может относящихся)
2.3.Достоинства и недостатки цивилизационного подхода.
Кроме того
1) Сноски сделать в виде цифр над предложением и внизу страницы(пронумеровав)
2) добавить в курсовую в введение, объект,предмет,методологи.
3)После каждой главы маленький вывод и как сказал преподаватель в заключении написать совокупность выводов.
4) написать речь на защиту работы на 3-5 мин
Срок 19 дек - вечер
Бюджет 800р
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