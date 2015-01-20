Переписать курсовую по типологии государства

Имеется курсовая работа на тему: "цивилизационный подход к типологии государства " , уникальная. Отправлю на рассмотрение тем, кто оставит заявки.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

1. ТИПОЛОГИЯ ГОУДАРСТВА 5

2. ИСТОРИЧЕСКИЕ, ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТИПОЛОГИИ ГОСУДАРСТВ 8

3. ПРОБЛЕМЫ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ПОДХОДА К ТИПОЛОГИИ ГОСУДАРСТВ 15

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 21

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 23

Нужно ее переработать по такому плану, это 60% работы поменять

1.глава. Общая характеристика типологии государства(Я так понимаю, только поменять название.)

1.1 Понятие типологий и соотношение типологий и классификации.

1.2.Исторические типы государств.

2.глава Цивилизационный подход как разновидность типологии.

2.1. Критерии основных положений цивилизационного подхода.

2.2. Типы государств ...(не поняла) цивилизационному подходу(может относящихся)

2.3.Достоинства и недостатки цивилизационного подхода.

Кроме того

1) Сноски сделать в виде цифр над предложением и внизу страницы(пронумеровав)

2) добавить в курсовую в введение, объект,предмет,методологи.

3)После каждой главы маленький вывод и как сказал преподаватель в заключении написать совокупность выводов.

4) написать речь на защиту работы на 3-5 мин

Срок 19 дек - вечер

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