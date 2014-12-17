Кейс по МВКО

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок104 просмотра
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необходимо разобрать кейс. методичка прикреплена, стр. 53, ситуация 1.

срок до 10-00 20 декабря

9 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад