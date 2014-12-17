Кейс по МВКО

Подробное задание приложил
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необходимо разобрать кейс. методичка прикреплена, стр. 53, ситуация 1.
срок до 10-00 20 декабря
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