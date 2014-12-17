Преддипломная практика бух. учет, аудит

необходимо написать параграф к диплому не экономическому. Параграф называется:Экономическое обоснование производств и расчётов и сделать таблицу экономических показателей. Есть пример как надо написать, только цифры обновить и текст изменить. Сделать надо до завтра до 9 утра МСК