Преддипломная практика бух. учет, аудит

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отчет по производственной преддипломной практике

Тема (суть): "А-нализ пока-зателей дело-вой акт-ивности и ре-нтабельности орга-низации и пут-и их пов-ышения"

Предмет: бух. учет, анализ и аудит. Кафедра эконом. анализ.

Срок сдачи: 20 декабря

Страниц: 30-35

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9 лет назад
gemkirill
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад