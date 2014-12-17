Экономический параграф диплома

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка71 просмотр
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необходимо написать параграф к диплому не экономическому.

Параграф называется:Экономическое обоснование производств и расчётов и сделать таблицу экономических показателей. Есть пример как надо написать, только цифры обновить и текст изменить.

Сделать надо до завтра до 9 утра МСК

9 лет назад
gadla
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад