Контрольная работа по теме: «Основы техносферной безопасности».

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вариант № 6.

1. Теоретические вопросы.

№ 6. Правовые нормативы в области охраны труда.

№19. Вентиляция. Назначение, способы осуществления. Кратность воздухообмена.

№26. Технические средства, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках.

2.Задачи: условия задачи одинаковы для всех, а цифровые значения вставляем по варианту № 6.

Где нет цифры 6 значит делают все студенты

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9 лет назад
KompanyaUniver
Диана 
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад