KompanyaUniver

Диана KompanyaUniver

 
46 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Приглашаем авторов для написания студенческих работ

Выполняем все виды студенческих работ по всем без исключения дисциплинам!!! Оказываем квалифицированную помощь студентам по проблемам разработки любых учебных работ. Компания "Универ" - компания-друг, которая всегда поддержит абитуриентов и студентов в их стремлении к знаниям и успеху, профессиональному и карьерному росту. Мы гарантируем стабильный заработок, надежные и проверенные условия плодотворного и долговременного сотрудничества. Если Вы имеете опыт работы от 1 года, при написании работ используете новейшую литературу и собственные наработки, ответственны, цените время своё и клиента и делаете качественные работы, работаете в режиме home-office, и всегда на связи, тогда мы рады видеть вас в рядах наших авторов