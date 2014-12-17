Курсовая по русскому

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курсовая по русскому, на 25 стр, как преддипломная работа. Тема: Дидактический материал как средство развития творческих способностей у детей младшего школьного возраста на уроках русского языка. актуальность не менее 80%.

9 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)