Диплом по строительству

курсовая по русскому, на 25 стр, как преддипломная работа. Тема: Дидактический материал как средство развития творческих способностей у детей младшего школьного возраста на уроках русского языка. актуальность не менее 80%.
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Тема: Возведение жилого дома в квартальной застройке
Объем диплома примерно 5-7 листов А1 ( в цвете), пояснительная записка 80-100л.
В состав диплома входит следующее:
1) Архитектура: чертежи 3-4 шт – уже есть. Нужно только исправить замечания. План первого этажа, план типового этажа, Фасады,
Разрезы по лестнице и по фасаду проверены преподавателем. Нужно добавить координ. сетку на чертеж. Добавить пожарный проезд вокруг здания.
Изменить шрифт (что-бы был одинаковый).
Пояснительная еще не проверена, но думаю тоже придется что-то изменить, но не координально. Вместо паркета желательно что-то другое, либо линолеум либо ламинат.
Важно: Дом только один в проекте, нужно сделать 5 домов, т.к. тема "Жилой комплекс". Расположение домов на плане – на свое усмотрение.
Так же необходимо добавить Тепловой пункт и Трансформаторную подстанцию на Генплан.
2) Конструктив – расчет плиты. Расчет так же есть, но возможно будут замечания, которые нужно исправить. Либо рассчитать плиту заново. В разделе будет один чертеж + сами расчеты.
Расчет можно в программе (Лира, SKAD).
3) Одна технологическая карта – любая.
4) Разработать с нуля – ППР (проект производства работ) и ПОС (проект организации строительства). Объемы уточню чуть позже у преподавателя.
5) Смета есть, но возможно так же понадобится другая, т.к. смета на один дом, а их будет 5 + Тепл. пункт + Трансф. подстанция. ( Я уточню объемы – по одному дому или по всем).
6) Сетевой график – есть, но могут быть замечания от преподавателя. И он скорее не доделан. (Уточню у преподавателя).
7) Раздел Охрана труда.
8) Раздел Охрана окружающей среды.
По всем предметам есть методические указания.
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