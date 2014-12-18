Диплом по строительству

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Тема: Возведение жилого дома в квартальной застройке

Объем диплома примерно 5-7 листов А1 ( в цвете), пояснительная записка 80-100л.

В состав диплома входит следующее:

1) Архитектура: чертежи 3-4 шт – уже есть. Нужно только исправить замечания. План первого этажа, план типового этажа, Фасады,

Разрезы по лестнице и по фасаду проверены преподавателем. Нужно добавить координ. сетку на чертеж. Добавить пожарный проезд вокруг здания.

Изменить шрифт (что-бы был одинаковый).

Пояснительная еще не проверена, но думаю тоже придется что-то изменить, но не координально. Вместо паркета желательно что-то другое, либо линолеум либо ламинат.

Важно: Дом только один в проекте, нужно сделать 5 домов, т.к. тема "Жилой комплекс". Расположение домов на плане – на свое усмотрение.

Так же необходимо добавить Тепловой пункт и Трансформаторную подстанцию на Генплан.

2) Конструктив – расчет плиты. Расчет так же есть, но возможно будут замечания, которые нужно исправить. Либо рассчитать плиту заново. В разделе будет один чертеж + сами расчеты.

Расчет можно в программе (Лира, SKAD).

3) Одна технологическая карта – любая.

4) Разработать с нуля – ППР (проект производства работ) и ПОС (проект организации строительства). Объемы уточню чуть позже у преподавателя.

5) Смета есть, но возможно так же понадобится другая, т.к. смета на один дом, а их будет 5 + Тепл. пункт + Трансф. подстанция. ( Я уточню объемы – по одному дому или по всем).

6) Сетевой график – есть, но могут быть замечания от преподавателя. И он скорее не доделан. (Уточню у преподавателя).

7) Раздел Охрана труда.

8) Раздел Охрана окружающей среды.

По всем предметам есть методические указания.

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9 лет назад
NERVURA
Максим 
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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