Диплом строительство

Тема: Организация и планирование кадастровых работ на землях сельскохозяйственного назначения в Гаврилов-Ямском районе​

Оригинальность: 50-60% (проверка по антиплагиату)

Срок: 15.01.2015

Работа без предоплаты

тем кто заинтересован в выполнении вышлю на почту или в скайп все документы по заказу ​

Указывайте сумму вашу работу (в рублях)​

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112855​