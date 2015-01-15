Диплом строительство

Тема: Возведение жилого дома в квартальной застройке Объем диплома примерно 5-7 листов А1 ( в цвете), пояснительная записка 80-100л. В состав диплома входит следующее: 1) Архитектура: чертежи 3-4 шт – уже есть. Нужно только исправить замечания. План ...
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Тема: Организация и планирование кадастровых работ на землях сельскохозяйственного назначения в Гаврилов-Ямском районе
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