Экспериментальная психология

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт7 заявок93 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ваша задача разработать и провести собственный эксперимент.

Направленность эксперимента должна лежать в русле одного из нижеперечисленных направлений:

- социальная психология;

- возрастная психология,

- психология личности,

- психология управления.

Основные критерии эксперимента:

- актуальность,

- структурность гипотезы,

- эвристичность выбранных методов и методик,

- адекватность выводов.

Предлагайте стоимость в рос.рублях.

9 лет назад
Sapoznikova
Лариса 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Диплом по электроснабжению

    ​Тема: Реконструкция электроснабжения " Сварочного цеха " с разработкой системы вентиляции .​ Оригинальность: 50-60% (проверка по антиплагиату) Срок: 21.01.2015 ___ записка не более 80, листов от 5-8 чертеж А1, в автокаде можно. где то 8 чертежей есть образец написания диплома ____ Работа без предоплаты ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Диплом строительство

    Тема: Организация и планирование кадастровых работ на землях сельскохозяйственного назначения в Гаврилов-Ямском районе​ Оригинальность: 50-60% (проверка по антиплагиату) Срок: 15.01.2015 Работа без предоплаты тем кто заинтересован в выполнении вышлю на почту или в скайп все документы по заказу ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Диплом по строительству

    $110

    Тема: Возведение жилого дома в квартальной застройке Объем диплома примерно 5-7 листов А1 ( в цвете), пояснительная записка 80-100л. В состав диплома входит следующее: 1) Архитектура: чертежи 3-4 шт – уже есть. Нужно только исправить замечания. План ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переписать курсовую по типологии государства

    $18

    Имеется курсовая работа на тему: "цивилизационный подход к типологии государства " , уникальная. Отправлю на рассмотрение тем, кто оставит заявки. СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 1. ТИПОЛОГИЯ ГОУДАРСТВА 5 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ, ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТИПОЛОГИИ ГОСУДАРСТВ 8 3. ПРОБЛЕМЫ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ПОДХОДА К ТИПОЛОГИИ ГОСУДАРСТВ 15 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 21 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 23 Нужно ее ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Курсовая работа "Финансы и кредит"

    Курсовая работа "Финансы и кредит" специализации «Финансовый менеджмент» Тема курсовой и подробные рекомендации в приложении Методические указания в приложении Список литературы не менее 20 источников. Введение, заключение, рисунки, таблицы, графики, ссылки квадратные с номером источника и страницы, список ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дипломная социальная работа

    Тема: Технологии моделирования социальной работы с осужденными женщинами на начальном этапе отбывания наказания в исправительном учреждении. ( на примере ФКУ ИК-8 УФСИН) не менее 80 стр. все что есть прикладываю.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Выполнить лабораторную работу с полным отчетом

    Необходимо выполнить лабораторную работу по программированию с полным отчетом. Вариант №13. Ниже прикрепил задания + оформление. Стоимость выполнения, по договоренности.

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    9 лет назад