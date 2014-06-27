Диссертации, дипломы, курсовые работы, отчеты по практике, рефераты под заказ
Осуществляю выполнение ряда работ, начиная с реферата, заканчивая диссертацией.
Имею два высших образования:
1. ФГАОУ ВПО "НИУ ВШЭ" - экономика (специалист);
2. ФГАОУ ВПО "НИУ ВШЭ" - экономика (магистр);
3. ПГНИУ - юриспруденция (бакалавр).
Имею опыт работы в банках и финансовых организациях в качестве экономиста, а также в юридической отрасли в качестве юриста.
Работы выполняю самостоятельно. Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
9 лет назад
Работа преподавателем принята, спасибо.
Ответный отзыв
Спасибо за заказ. Приятно сотрудничать.
$90
10 баллов
10 лет назад
Очень доволен работой. Быстро и качественно.
Ответный отзыв
Добросовестный заказчик.
Рефераты, Курсовые и Дипломы
2 отзыва
от $20
от 1 дня
нет рейтинга