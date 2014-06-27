Диссертации, дипломы, курсовые работы, отчеты по практике, рефераты под заказ

Осуществляю выполнение ряда работ, начиная с реферата, заканчивая диссертацией.

Имею два высших образования:

1. ФГАОУ ВПО "НИУ ВШЭ" - экономика (специалист);

2. ФГАОУ ВПО "НИУ ВШЭ" - экономика (магистр);

3. ПГНИУ - юриспруденция (бакалавр).

Имею опыт работы в банках и финансовых организациях в качестве экономиста, а также в юридической отрасли в качестве юриста.

Работы выполняю самостоятельно. Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!