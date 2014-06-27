Sapoznikova

Лариса Sapoznikova

 
37 летРоссия/Пермь
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Диссертации, дипломы, курсовые работы, отчеты по практике, рефераты под заказ

Осуществляю выполнение ряда работ, начиная с реферата, заканчивая  диссертацией. 

Имею два высших образования:

1. ФГАОУ ВПО "НИУ ВШЭ" - экономика (специалист);

2. ФГАОУ ВПО "НИУ ВШЭ" - экономика (магистр);

3. ПГНИУ - юриспруденция (бакалавр).

Имею опыт работы в банках и финансовых организациях в качестве экономиста, а также в юридической отрасли в качестве юриста.

Работы выполняю самостоятельно. Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!

Отзывы заказчиков
gant
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Финансовое право. Контрольная работа
Работа преподавателем принята, спасибо.
Спасибо за заказ. Приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
Toll1983
Андрей 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$90
10 баллов
10 лет назад
Курсовая работа
Очень доволен работой. Быстро и качественно.
Добросовестный заказчик.
Ответный отзыв
Рефераты, Курсовые и Дипломы
2 отзыва
от $20
от 1 дня
нет рейтинга