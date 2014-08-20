Тема: "Электронные СМИ региона и спорт" , это в Якутии Обьем 30 страниц Можно взять информацию о якутском спорте в ykt.ru , Должен состоять из двух частей работа : 1) спорт как ...
Финансовое право. Контрольная работа
Дисциплина: Финансовое право
Контрольная работа
Тема: «Финансовые правоотношения»
Стандартная структура: введение, основная часть, заключение, библиографический список
В основной части рассмотреть не менее 2х вопросов
Основного текста не менее чем на 8-12 страниц
Не менее 5 источников (из них 2-3 правовых), с ссылками на них по тексту, также проверять актуальность источников, не должно быть никакой старой недействующей на данный момент информации.
Уникальность не менее 80%.
Срок до 18 августа
Оплата яндекс-деньги
Выбранный исполнитель
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