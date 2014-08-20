Дисциплина: Финансовое право

Контрольная работа

Тема: «Финансовые правоотношения»

Стандартная структура: введение, основная часть, заключение, библиографический список

В основной части рассмотреть не менее 2х вопросов

Основного текста не менее чем на 8-12 страниц

Не менее 5 источников (из них 2-3 правовых), с ссылками на них по тексту, также проверять актуальность источников, не должно быть никакой старой недействующей на данный момент информации.

Уникальность не менее 80%.

Срок до 18 августа

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