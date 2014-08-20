Финансовое право. Контрольная работа

$50
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Завершен7 заявок218 просмотров

Дисциплина: Финансовое право

Контрольная работа

Тема: «Финансовые правоотношения»

Стандартная структура: введение, основная часть, заключение, библиографический список

В основной части рассмотреть не менее 2х вопросов

Основного текста не менее чем на 8-12 страниц

Не менее 5 источников (из них 2-3 правовых), с ссылками на них по тексту, также проверять актуальность источников, не должно быть никакой старой недействующей на данный момент информации.

Уникальность не менее 80%.

Срок до 18 августа

Оплата яндекс-деньги

11 лет назад
gant
37 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Sapoznikova
Лариса 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$20
7 дней
Работа преподавателем принята, спасибо.
Спасибо за заказ. Приятно сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Sapoznikova
Лариса 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад