Диплом - фин. менеджмент

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Закрыт12 заявок209 просмотров

Дипломная работа

Тема: «Совершенст-вование фин-ансового состо-яния предприят-ия (на примере конкретной организации)

специальность: финансовый менеджмент

Срок сдачи: 30 августа

работа с практической частью

примерно 80 страниц

АП от 80%

Есть план

11 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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