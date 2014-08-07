Нужна дипломная работа в виде большого реферата. В методичке все подробнее описано. Тема: Фотостарение кожи. Роль УФ фильтров в решении данной проблемы. Объем - 60 стр. Срок - 13.08.14
Диплом - фин. менеджмент
Дипломная работа
Тема: «Совершенст-вование фин-ансового состо-яния предприят-ия (на примере конкретной организации)
специальность: финансовый менеджмент
Срок сдачи: 30 августа
работа с практической частью
примерно 80 страниц
АП от 80%
Есть план
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