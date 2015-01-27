Диплом (ВКР). Экономика предприятий и организаций

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Завершен11 заявок195 просмотров

Необходима дипломная работа (ВКР) по направлению Экономика предприятий и организаций. На выбор 29 тем.

11 лет назад
katrinka1083
Екатерина 
41 год
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

RodionovaNata
Наталья 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$125
14 дней
Работа выполнена в полном объеме. Спасибо!
Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

RodionovaNata
Наталья 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад