Написать программу только на языке Си

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Закрыт3 заявки181 просмотр

Написать программу , в которой можно было бы регистрировать студентов , удалять , изменять и искать.

Это курсовая , и там нет ничего сложного , написать на visual studio 2010 , используя базовые коды типа FILE *fp , struct , с библиотекой stdio , conio и может быть пару других

11 лет назад
Sanche
Санжар 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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