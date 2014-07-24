Необходимо написать практику, курсовые и диплом

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Необходимо написать производственную практику, 2 курсовые работы и диплом.

УЧЕБНЫЙ КУРС «ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ» курсовая

УЧЕБНЫЙ КУРС «МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ» курсовая

Тему диплома можно выбрать, срок до 01.08.2014 определиться с темой.

11 лет назад
Sellmina
Наталья 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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