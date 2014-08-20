Курсовая(теория) по физкультуре

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курсовой работы на тему "Современные концепции воспитания, используемые в сфере физической культуры и спорта" Один из материалов - учебник Сластенина.

25 стр

65 антиплагиат

практиеская часть не нужна

Дисциплина: Педагогика физической культуры и спорта.

Тема: Педагогические ценности учителя физической культуры.

Работа должна включать в себя три раздела:

1. Особенности воспитания учащихся на современном этапе.

2.Методы воспитания (характеристика, сущность, все методы).

3. Современные концепции воспитания, их использование в сфере физической культуры и спорта.

В работе необходимо ориентироваться на учебник Сластёнина.

11 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

tovkaleva
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$21
3 дня
Спасибо за работу
Рекомендую!

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tovkaleva
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад