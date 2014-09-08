Небольшие исправления в дипломе и повысить уник

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Диплом на тему инстру-менты ден-ежно-креди*тной поли*тики Ба*нка

нужно внести небольшие исправления. Они связаны с использованием теоретической информации за старые года. Например в 2010 году инфляция была такая то. А нам надо написать про 2014г.

Никаких перерасчетов в практической части делать не придется.

Так же надо повысить уникальность на 60% по антиплагиату. (около 70 страниц в работе)

срок 7 дней

11 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

tovkaleva
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$32
7 дней
Как всегда, все прекрасно, спасибо!
Спасибо.!

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tovkaleva
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад