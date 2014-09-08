Небольшие исправления в дипломе и повысить уник

Диплом на тему инстру-менты ден-ежно-креди*тной поли*тики Ба*нка

нужно внести небольшие исправления. Они связаны с использованием теоретической информации за старые года. Например в 2010 году инфляция была такая то. А нам надо написать про 2014г.

Никаких перерасчетов в практической части делать не придется.

Так же надо повысить уникальность на 60% по антиплагиату. (около 70 страниц в работе)

срок 7 дней