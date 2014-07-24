Необходимо написать производственную практику, 2 курсовые работы и диплом. УЧЕБНЫЙ КУРС «ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ» курсовая УЧЕБНЫЙ КУРС «МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ» курсовая Тему диплома можно выбрать, срок до 01.08.2014 ...
ТЗ к Сайту
Здравствуйте, необходимо: Написать небольшое, грамотное, Техническое Задание к сайту, которое будет прикреплено к договору.
В приложении два файла:
1.Уже имеющееся техническое задание по схожему проекту, можно, кое что оттуда использовать
2.Инструкция для написания технического задания.
Срок до 2 рабочих дней.
Желательно все разбивать на такие пункты
1
1.1.
1.2.
И т.д.
Можно использовать принтскрины, кол-во страниц: нету ограничений, тем меньше тем лучше конечно, но главное ничего не упустить, думаю, что в 12–15 страниц можно уложится.
Нужен опыт написания тз.
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