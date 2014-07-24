ТЗ к Сайту

Здравствуйте, необходимо: Написать небольшое, грамотное, Техническое Задание к сайту, которое будет прикреплено к договору.

В приложении два файла:

1.Уже имеющееся техническое задание по схожему проекту, можно, кое что оттуда использовать

2.Инструкция для написания технического задания.

Срок до 2 рабочих дней.

Желательно все разбивать на такие пункты

1

1.1.

1.2.

И т.д.

Можно использовать принтскрины, кол-во страниц: нету ограничений, тем меньше тем лучше конечно, но главное ничего не упустить, думаю, что в 12–15 страниц можно уложится.

Нужен опыт написания тз.