Дипломная работа

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Завершен5 заявок203 просмотра

Тема:изготовление летнего костюма

факультете ФТиП (технология и предпринимательство)

работа готова,нужно доработать диплом по рекомендациям руководителя.

Требования в эл виде.

11 лет назад
katya-iqc
Катя 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Nat13
36 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$60
1 день
Наталья, умничка. Большое Вам Спасибо! за диплом. как всегда грамотно быстро качественно! Успехов Вам в этом не легком труде!
Спасибо за очередную интересную задачу и своевременную оплату.

Заявки фрилансеров

Nat13
36 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад