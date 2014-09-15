Необходима качественная статья для журнала, аккредитованного ВАК. Если понравится, закажу еще 2 статьи. В качестве материала предоставлю 1 главу диссертации. Указывайте, пожалуйста, стоимость и срок.
Дипломная работа
Тема:изготовление летнего костюма
факультете ФТиП (технология и предпринимательство)
работа готова,нужно доработать диплом по рекомендациям руководителя.
Требования в эл виде.
Выбранный исполнитель
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