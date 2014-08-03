Ищу авторов (статьи на английском языке)

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Закрыт13 заявок182 просмотра

Написание текстов на английском языке на заданные темы: искусство, обзор фильмов, менеджмент, маркетинг, образование, психология, философия и т.п.

Оплата: от 1.5-2 $ за страницу (280-300 слов).

Требование: хорошее владение письменным английским. Приветствуется опыт написания научных статей и публицистики.

Написание статей
11 лет назад
goltsmank
Кирилл 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров