Реферат

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Завершен3 заявки198 просмотров

Работа по методике преподавания технологии с практикумом

Психолого-педагогические аспекты обучения младших школьников технологии»

Все требования в эл виде.

11 лет назад
katya-iqc
Катя 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Zhanna_CM
Жанна 
52 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$30
14 дней
Как всегда справилась с работой. Умничка. Рекомендую.
Как всегда приятное и плодотворное сотрудничество! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Zhanna_CM
Жанна 
52 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад