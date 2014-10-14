Дипломная работа

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Завершен3 заявки210 просмотров

Тема: Автоматизация очистки стоков воды после переработки

Специальность: Автоматизация

Объем 80 страниц.

Оригинальность не менее 60% на сайте Антиплагиат.ру

Срок до конца августа. Сначала нужно согласовать план.

Методические указания в приложении.

Чертежи никакие не нужны.

11 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
174 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

Zvezdochet_Vasil
Василий 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$140
45 дней
Спасибо за грамотную работу. Соблюдение всех сроков и требований!
Рекомендую, хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

Zvezdochet_Vasil
Василий 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад