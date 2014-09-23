Необходима дипломная работа (ВКР) по направлению Экономика предприятий и организаций. На выбор 29 тем.
Редактирование курсовой работы
Тема работы: Методы и устройства измерения температуры производственных процессов
Дисциплина: Технические средства автоматизации
Замечания в приложении. Срок исправления до 08.08
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