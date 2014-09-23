Редактирование курсовой работы

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Завершен2 заявки178 просмотров

Тема работы: Методы и устройства измерения температуры производственных процессов

Дисциплина: Технические средства автоматизации

Замечания в приложении. Срок исправления до 08.08

11 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
174 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$27
2 дня
Спасибо за работу. Все в порядке
Спасибо за Ваши проекты

Заявки фрилансеров

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад