Реферат по косметологии (6500)

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен6 заявок209 просмотров

Нужна дипломная работа в виде большого реферата. В методичке все подробнее описано.

Тема: Фотостарение кожи. Роль УФ фильтров в решении данной проблемы.

Объем - 60 стр.

Срок - 13.08.14

11 лет назад
redkaja
38 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$110
10 дней
Как всегда на высшем уровне. Спасибо.
Спасибо, с Вами приятно работать.

Заявки фрилансеров

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад